Озонова діра над Антарктидою: вчені повідомили про аномалію

Вчені зі служби моніторингу атмосфери імені Коперника (CAMS), вважають, що цього року озонова діра над Антарктидою стала найменшою за останні 30 років.

Про це повідомляє ВВС. Службою керує Європейський центр середньострокових прогнозів погоди.

"Прямо зараз я думаю, що ми повинні розглядати це як цікаву аномалію. Нам потрібно дізнатися більше про те, що спровокувало її", — зазначив заступник керівника CAMS Річард Энгелен.

Озонова діра 1news.com.ua

2017 року площа діри становила близько 10 мільйонів квадратних кілометрів, 2018-го року – понад 20 мільйонів. Наразі розмір озонової діри становить близько 5 мільйонів квадратних кілометрів.

Як зазначають науковці, найбільші втрати озону спостерігаються під час антарктичної весни саме вересні-жовтні, у результаті того, що хімічні речовини, які містять хлор та бром, порушують баланс у процесі знищення газу в атмосфері.

Як писав OBOZREVATEL, українські полярники знайшли "загублену" льодовикову печеру в Антарктиді. Вона виявилася набагато більшою, ніж очікували, і має кілька озер і річку.

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