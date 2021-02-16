Отримано детальне фото Марса з арабської космічної станції

Опубліковано перше фото поверхні Марса, яке зробила Автоматична станція Al Amal ("Надія"), запущена Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Знімок у Twitter виклав спадкоємний принц Абу-Дабі Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян.

"Передача першого зображення Марса за допомогою зонда "Надія" є визначальним моментом у нашій історії і знаменує приєднання ОАЕ до передових країн, які беруть участь в освоєнні космосу. Ми сподіваємося, що ця місія призведе до нових відкриттів про Марсі, які принесуть користь людству", – йдеться в повідомленні.

Марс Twitter / MohamedBinZayed

Зазначимо, що 9 лютого автоматична станція "Надія" вийшла на орбіту Червоної планети. Космічний апарат буде вивчати атмосферу планети, щоб скласти погодну карту. Станція пробуде на орбіті щонайменше один марсіанський рік (687 земних днів).

Раніше китайський зонд надіслав перші детальні фото Марса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у NASA розкрили подробиці висадки на Марс.