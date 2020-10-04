Опубліковано найкоротший IQ-тест у світі: три загадки на ерудицію

Найкоротший IQ-тест у світі придумав професор Массачусетського технологічного інституту Шейн Фредерік 2005 року. Він складається з трьох питань, проте правильно відповісти на них може менш ніж кожен п'ятий.

Як пише The Mirror, для експерименту з тестуванням було задіяно понад 3 тисячі осіб. З них тільки 17% змогли знайти правильні відповіді на наступні три питання:

1. Загальна вартість біти і м'яча становить 1 долар і 10 центів. Біта коштує на 1 долар більше, ніж м'яч. Яка вартість м'яча?

2. П'ять машин виробляють 5 речей за 5 хвилин. За скільки хвилин 100 машин виготовлять 100 речей?

3. На озері росте латаття. Його кількість щодня подвоюється. Відомо, що латаття повністю покриє всю поверхню озера за 48 днів. Скільки днів потрібно лататтю, щоб покрити половину озера?

Найбільш частими відповідями виявилися неправильні – 10 центів, 100 хвилин і 24 дні.

Правильні відповіді: 5 центів, 5 хвилин і 47 днів.

На думку Фредеріка, підступність тесту в тому, що першим на думку спадає неправильна відповідь і потрібно зуміти подавити її, щоб знайти правильну.

Пояснення правильних відповідей

1. М'яч – це X, біта – X + 1. Отримуємо математичне рівняння:

Х + Х + 1 = 1,1

2 Х = 0,1

Х = 0,05

Тобто м'яч коштує 5 центів, біта – 1,05.

2. За умовами завдання виходить, що кожній машині на виготовлення речі потрібно 5 хвилин. Відповідно, 100 машин зроблять 100 речей теж за п'ять хвилин.

3. Число латаття подвоюється щодня. Це означає, що днем раніше його було рівно в два рази менше. Таким чином, озеро буде наполовину закрите лататтям на 47-й день.

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