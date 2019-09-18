НЛО існують? У США підтвердили справжність незвичайних відео

Військово-морські сили США підтвердили справжність трьох опублікованих в інтернеті відео, на яких помітили неопізнані літаючі об'єкти (НЛО).

На роликах з назвами FLIR1, Gimbal і GoFast показані дві зустрічі літаків країни і НЛО, написала Lenta.ru з посиланням на видання Popular Mechanics (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Одне відео було зняте в 2015 році біля східного узбережжя за допомогою камери на винищувачі F/A-185F. Інше ж – ще в 2004 році біля узбережжя Каліфорнії пілотами, які летіли з авіаносця USS Nimitz.

У США підтвердили справжність відео з НЛО

У всіх випадках об'єкти робили маневри, неможливі з точки зору сучасних технологій.

Так, ВМС визначили їх як неопізнані повітряні явища і в той же час не ідентифікували як кораблі інопланетян.

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