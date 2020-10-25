Нікотин може допомогти при хворобі Паркінсона і COVID-19 – вчені

Нікотин може стати потенційним засобом терапії хвороби Паркінсона, деменції та навіть коронавірусу.

До такого висновку прийшли вчені з різних країн світу, пише Daily Mail. Як повідомляється, основний компонент сигарет при хворобі Паркінсона активує вироблення дофаміну в клітинах.

При цьому нікотин також міститься в помідорах, перці і баклажанах, вживання в їжу яких знижує ризик розвитку захворювання на 30%.

Як пояснює глава дослідницької групи з психофармакології в Університеті Ньюкасла, Англія, і керівник проекту з розробки нікотинового лікування доктор Мохаммед Шоаїб, даний метод здатний допомогти в боротьбі з дегенерацією рухів і пам'яті.

У свою чергу дослідники з США підтвердили гіпотезу про зв'язок між споживанням нікотину і збільшенням кількості кальцію, що надходить до клітин. Це знижує втрату маси при хворобі Паркінсона.

У зв'язку з цим вчені на даний момент перебувають у пошуках безпечних способів отримання нікотину, оскільки куріння шкодить здоров'ю і має безліч побічних ефектів.

Крім того, професор Константінос Фарсалінос, Греція, в ході досліджень встановив, що нікотин може захищати від коронавірусу. З цієї причини в Китаї люди, що палять, рідко потрапляють до лікарні з COVID-19. Також, за статистикою, у курців на 80% менше шансів заразитися цією інфекцією.

Як пояснює вчений, нікотин стимулює роботу рецепторів, які важливі для роботи імунітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики з'ясували, що легені, ослаблені курінням, більш сприйнятливі до респіраторних інфекцій. Отже, організм курця більше схильний до потрапляння коронавірусу. Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я попередили про небезпеку куріння при коронавірусі.