Нічний сон впливає на розвиток слабоумства – вчені

Люди, які лягають спати приблизно о 22:00 і сплять близько 6-7 годин, мають менший ризик хвороби Альцгеймера.

Це з'ясувалося в результаті дослідження 736 осіб у віці 40-88 років, яке провели вчені університетів Фудань і Циндао, повідомляє Xinhua.

Зокрема, дослідники вимірювали в спинномозковій рідині піддослідних рівень бета-амілоїдного білка, який є маркером захворювання. Також враховувалися дані про звички та якості сну.

З'ясувалося, що в учасників, які сплять вночі менш ніж 4 годин або більше 10 годин, рівень токсичного білка був вищим. А в тих, хто лягає спати близько 22:00 і спить близько 6-7 годин, він був найнижчим.

Водночас жінки, що брали участь в дослідженні, зі скаргами на підвищену денну сонливість, також мали більш високий рівень бета-амілоїдного білка.

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