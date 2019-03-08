Нібіру вже поруч? У мережі побачили передвісник кінця світу 8 березня

У мережі триває істерика з приводу Нібіру (відома як Планета Х і Планета 9), яка знищить Землю.

Як повідомляє Topnews, користувачі публікують різні відео, які нібито доводять, що над планетою активізувалися НЛО.

Одним з таких випадків поділився житель Ростова-на-Дону. Він зафіксував на небі, на якому не було жодної зірки, непізнаний об'єкт. Він яскраво світився і завис над землею 7 березня. Хлопець зазначив, що це не може бути ліхтар або будь-яке інше джерело, тому що воно знаходився набагато вище, ніж багатоповерхівки.

Хоча в мережі помітили, що це міг бути всього лише метеозонд. "Метеозонд. Я такі часто спостерігаю ночами. Були якось навіть червоні й білі упереміш і не менше тисячі штук, метеорологи вітер вивчали, нічого особливого", – відповів один з користувачів.

А в Торонто очевидці зафільмували при світлі дня незвичайної форми об'єкт в небі. Спочатку здавалося, що це хмари взяли подібну форму. Хоча в мережі припустили, що це корабель аннунаків з Нібіру, який ретельно маскувався.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У NASA виключили можливість існування "планети-вбивці" Нібіру, тому що вчені з усього світу прораховують всі реальні загрози.

Раніше з'явилася теорія, що Нібіру могли сплутати з масивним кільцем сміття з каменів і льоду в Сонячній системі.

Команда астрономів поставила мету виявити Планету Х в найближчі 10 років.

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