|Технології
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/наука

Нібіру вже поруч? У мережі побачили передвісник кінця світу 8 березня

87.7тЧитати матеріал російською

У мережі триває істерика з приводу Нібіру (відома як Планета Х і Планета 9), яка знищить Землю.

Як повідомляє Topnews, користувачі публікують різні відео, які нібито доводять, що над планетою активізувалися НЛО.

Одним з таких випадків поділився житель Ростова-на-Дону. Він зафіксував на небі, на якому не було жодної зірки, непізнаний об'єкт. Він яскраво світився і завис над землею 7 березня. Хлопець зазначив, що це не може бути ліхтар або будь-яке інше джерело, тому що воно знаходився набагато вище, ніж багатоповерхівки.

Новини
Кінець світу: названі нові дати Апокаліпсису

Хоча в мережі помітили, що це міг бути всього лише метеозонд. "Метеозонд. Я такі часто спостерігаю ночами. Були якось навіть червоні й білі упереміш і не менше тисячі штук, метеорологи вітер вивчали, нічого особливого", – відповів один з користувачів.

А в Торонто очевидці зафільмували при світлі дня незвичайної форми об'єкт в небі. Спочатку здавалося, що це хмари взяли подібну форму. Хоча в мережі припустили, що це корабель аннунаків з Нібіру, який ретельно маскувався.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Тег
кінець світу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
27
47
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Chesny Victor
Chesny Victor
Заборный "план" в Ростове.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Астановитесь уже, спамеры: нибиру, лорак, перевал дятлова, биткоин, и кто там разделся... Сколько можно мусор публиковать? Зайдите на корреспондент, и поучитесь какие новости нужно добавлять и заголовки к ним, профаны!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги