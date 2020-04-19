Нібіру повертається? Паніка від коронавірусу відродила змову планет Судного дня

Тимур Григоренко наука 13:44, 19.04.2020 Оновлено: 13:57, 19.04.2020

У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 в мережі знову почали згадувати про міфічну планету Нібіру.

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Як пише Express, прихильники теорії змови знову побачили в пандемії новий Кінець світу.

Відзначимо, що Нібіру або Планета Х вважається загадковою планетою або карликовою зоряною системою, яка обертається навколо Сонця один раз в 3600 років. Її поява біля Землі нібито має призвести до знищення людської раси.

Міфічна планета Нібіру

На тлі пандемії в мережі з'явилися пости про нове пришестя Нібіру.

"Нібіру прибуде, щоб бути тут найближчим часом. Бог найвеличніший. Америка заплатить дуже високу ціну", "Я думаю, що цей вірус є прикриттям для вторгнення Нібіру", "Подивіться на ці порожні лікарні, військові йдуть до гори Шайєнн. COVID-19 тепер має менше сенсу ","Планета X скоро пройде, полюса змістяться, і ви будете засипані сотнями мільйонів метеоритів, уряд обманює вас свідомо" – писали в мережі.

Пояснимо, що в горі в Шайєнн (США) знаходиться підземний комплекс NORAD (Центр об'єднаного командування повітряно-космічної оборони Північної Америки).

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Додамо, що немає ніяких наукових доказів існування Нібіру. Вчені постійно борються з містифікацією Планети Х, проте в світі постійно знаходяться прихильники її існування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міф про планету-вбивці Нібіру отримав викриття.

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