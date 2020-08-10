Італійські вчені навчилися "стирати" неприємні спогади

Анна Паскевич наука 04:12, 10.08.2020

В Італії нейрофізіологи зуміли стерти неприємні спогади в добровольців за допомогою трансчерепної магнітної стимуляції мозку.

Нову методику можна застосовувати для найрізноманітніших цілей, починаючи з лікування посттравматичного стресового розладу, повідомляє "Свідок" з посиланням на Current Biology.

Ідея видаляти неприємні спогади у вчених з'явилася завдяки вивченню реконсолідації пам'яті – процесу, за якого мозок відтворює спогади про події, що зберігаються в довготривалій пам'яті, та зміцнює їх.

При цьому кожного разу, коли відтворюється той чи інший спогад, протягом деякого часу його можна змінити. Таке "вікно мінливості" і використали вчені.

Так, при трансчерепній магнітній стимуляції за допомогою магнітних сигналів різної частоти є можливість безконтактно підвищувати або знижувати активність різних областей мозку. Дані сигнали змінюють характер роботи нервових клітин у тій частині, куди спрямовано прилад.

Вчені сподіваються, що нова технологія допоможе в розробці терапії посттравматичного стресового синдрому та інших захворювань психіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені виявили, що нічний сон впливає на розвиток слабоумства.

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