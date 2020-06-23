Небезпечний астероїд наближається до Землі: названо дату

У суботу, 24 червня, дуже близько над Землею пролетить астероїд діаметром 230 метрів, який двічі перетне її орбіту.

Як повідомляє NASA, об'єкт 441987 (2010 NY65) виявиться на відстані всього 7,9 місяця від нас – це близько 3,76 мільйона кілометрів.

Болід мчить у напрямку Землі зі швидкістю 13 кілометрів на секунду. О 09:44 за Києвом астероїд розминеться з нашою планетою.

Оборот навколо Сонця астероїд здійснює за 366 днів – майже за такий самий час, як і Земля. Тому наступного разу його можна буде добре розглянути в телескопи вже 25 червня 2021 року.

Орбіту Землі позначено синім, астероїда – білим, пунктиром – орбіти Меркурія, Венери та Марса in-space.ru

Цей астероїд за критеріями NASA належить до потенційно небезпечних, діаметр яких перевищує 140 метрів, а близькість до Землі – менш ніж 7,5 мільйона кілометрів. За такими об'єктами стежать і досліджують всілякі ризики.

За розрахунками вчених, якби астероїд 441987 2010 NY65 зіткнувся із Землею, удар за своєю силою в 300 разів перевищив би бомбу Хіросіми.

Астероїд 2010 NY65 було відкрито 10 липня 2010 року космічним апаратом широкомасштабного інфрачервоного дослідження (WISE). Очікується, що болід наближатиметься до Землі до 2022 року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим небезпечний астероїд Апофіс: коли він долетить до Землі та що може статися.