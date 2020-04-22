Небезпечний астероїд мчить до Землі: з'явилося відео

Тимур Григоренко наука 15:21, 22.04.2020 Оновлено: 15:59, 22.04.2020

У середу, 29 квітня, біля Землі на мінімальній відстані пройде великий астероїд 52768 (OR2 1998), який потенційно небезпечний для нашої планети.

На YouTube каналі Space.com опублікували відео польоту і подальшої траєкторії космічного тіла.

Фахівці NASA повідомили, що астероїд розміром у діаметрі від 1,8 до 4,1 км. А до Землі він максимально наблизиться на 6,3 млн км, що у 16 разів більше відстані від нашої планети до Місяця.

Астероїд
Ілюстрація

Зазначимо, що наступного разу астероїд виявиться на мінімальній дистанції від Землі 18 травня 2031 року. Тоді відстань вже буде більшою і складе 19 млн кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Землі загрожують 11 астероїдів, які були невідомі вченим. З одним із таких рано чи пізно зіткнеться наша планета.

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