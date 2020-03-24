Головна Новини
24 березня • оновлено в 11:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ наука

Небезпечний астероїд мчить до Землі: з'явилося відео

1.9т
Читати матеріал російською

У середу, 29 квітня, близько Землі на мінімальній відстані пройде великий астероїд 52768 (OR2 1998), який потенційно небезпечний для нашої планети.

На YouTube каналі Space.com опублікували відео польоту і подальшої траєкторії космічного тіла.

Фахівці NASA повідомили, що астероїд розміром в діаметрі від 1,8 до 4,1 км. А до Землі він максимально наблизиться на 6,3 млн км, що в 16 разів більше відстані від нашої планети до Місяця.

Астерорід

Астерорід

Ілюстрація

Відзначимо, що в наступний раз астероїд виявиться на мінімальній дистанції від Землі 18 травня 2031 року. Тоді відстань вже буде більше і складе 19 млн кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Землі загрожують 11 астероїдів, які були невідомі вченим. З одним з таких рано чи пізно зіткнеться наша планета.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Тимур Григоренко
Теги
космос NASA
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Технології наука

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги