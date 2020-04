Небезпечна комета розпалася на частини поблизу Сонця: "Хаббл" зняв яскравий момент

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував множинні осколки комети C/2019 Y4 Atlas, які на великій швидкості рухалися в бік Сонця.

Явище було зняте ще 20 квітня. Обробка знімків від італійського астронома Луїджі Бедіна опублікована в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами співробітників громадської обсерваторії Мірастейлас у Швейцарії, ще 1 квітня комета, в ядрі якої була небезпечна речовина ціан, почала розпадатися, а 15 числа телескопи зафіксували політ одразу декількох її уламків.

На початку квітня астрономи заявили, що комета почала "підступати" до світила. Повідомлялося, що в міру наближення до Сонця вона стала втрачати свою яскравість. Тоді ж учені припустили, що зовсім скоро Atlas розпадеться через занадто високу температуру.

Варто зазначити, що комета C/2019 Y4 була виявлена астрономами в кінці 2019 року за допомогою потужної системи, встановленої на Гаваях. Вчені припустили, що цей об'єкт є фрагментом великої комети C/1844 Y1, виявленої ще в середині 19 століття.

Here my reductions of the new publicly-available HST data of Comet ATLAS (C / 2019 Y4) taken soon after its disintegration. (WoW) https://t.co/AkF1Xom6Kx pic.twitter.com/36RVKJDcKW