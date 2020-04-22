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22 квітня • оновлено в 13:21
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Небезпечна комета розпалася на частини поблизу Сонця: "Хаббл" зняв яскравий момент

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Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував множинні осколки комети C/2019 Y4 Atlas, які на великій швидкості рухалися в бік Сонця.

Явище було зняте ще 20 квітня. Обробка знімків від італійського астронома Луїджі Бедіна опублікована в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами співробітників громадської обсерваторії Мірастейлас у Швейцарії, ще 1 квітня комета, в ядрі якої була небезпечна речовина ціан, почала розпадатися, а 15 числа телескопи зафіксували політ одразу декількох її уламків.

Комета Atlas розпалася на частини поблизу Сонця

Комета Atlas розпалася на частини поблизу Сонця

twitter.com/lrb2024

На початку квітня астрономи заявили, що комета почала "підступати" до світила. Повідомлялося, що в міру наближення до Сонця вона стала втрачати свою яскравість. Тоді ж учені припустили, що зовсім скоро Atlas розпадеться через занадто високу температуру.

Комета Atlas розпалася на частини поблизу Сонця

Комета Atlas розпалася на частини поблизу Сонця

twitter.com/lrb2024

Варто зазначити, що комета C/2019 Y4 була виявлена астрономами в кінці 2019 року за допомогою потужної системи, встановленої на Гаваях. Вчені припустили, що цей об'єкт є фрагментом великої комети C/1844 Y1, виявленої ще в середині 19 століття.

Комета Atlas розпалася на частини поблизу Сонця

Комета Atlas розпалася на частини поблизу Сонця

twitter.com/lrb2024

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в травні до Сонця наблизиться комета C / 2019Y4 Atlas, в ядрі якої знаходиться небезпечна речовина ціан, що буде видно неозброєним оком із Землі.

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Автор
Марина Ліснічук
Теги
Hubble Space Telescope космос
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