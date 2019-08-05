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Не плоска! Вчені зробили сенсаційне відкриття про нашу галактику. Фантастичні фото

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Наша галактика зовсім не плоска, як думали раніше, її форма викривлена.

Таке сенсаційне відкриття зробили вчені Варшавського університету. Згідно з результатами їхніх досліджень, плоска поверхня галактичного диска, яку зображують в академічних працях і науково-популярних книгах, далека від реальності, передає ВВС. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Насправді ж, кажуть вони, галактика змінила форму після зіткнення з сусідніми галактиками. Тому астрономи створили нову тривимірну карту, яку опублікували в журналі Science.

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Не плоска! Вчені зробили сенсаційне відкриття про нашу галактику. Фантастичні фото

MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Щоб отримати чіткіше зображення, вчені виміряли відстань між деякими надяскравими зірками Чумацького Шляху, які називаються змінними цефеїдами.

"Наші результати показали, що галактика Чумацький Шлях не плоска. На краях вона спотворена і викривлена, – говорить один із авторів дослідження. – Викривлення могло статися під час взаємодії з іншими супутніми їй галактиками, міжгалактичним газом або темною матерією – невидимою речовиною, яка є у Всесвіті, про яку відомо зовсім небагато".

Не плоска! Вчені зробили сенсаційне відкриття про нашу галактику. Фантастичні фото

J. SKOWRON/OGLE/SERGE BRUNIER

Не плоска! Вчені зробили сенсаційне відкриття про нашу галактику. Фантастичні фото

K. ULACZYK/J. SKOWRON/OGLE/ WARSAW UNIVERSITY

Не плоска! Вчені зробили сенсаційне відкриття про нашу галактику. Фантастичні фото

OGLE /WARSAW UNIVERSITY

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені за допомогою телескопа "Хаббл" зняли третю за величиною Галактику Трикутника, яка переглядається у Всесвіті.

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Dell Alex
Dell Alex
Обозовцы, а хотите я сделаю сенсационное открытие? )) Земля не шар, а геоид, больше напоминающий грушу, 2+2=4, а небо - голубое! Представляете? )))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Dell Alex, ТАНУНАХ, по РЕН-ТВ сказали, что земля плоская. А они врать не будут ,компания серьёзная .
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