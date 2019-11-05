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5 листопада • оновлено в 16:10
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Не "плоска": вчені заявили, що знайшли край Всесвіту

3.3т Читати матеріал російською

Вчені-астрофізики заявили, що Всесвіт не є "плоским" простором, як досі думала більшість.

На їхню думку, ми перебуваємо всередині сфери, яка постійно "роздувається" і одного разу "закриється" назад. Про це повідомляє Nature Astronomy.

Зазначається, що дослідники посилалися на останні дані космічної обсерваторії "Планк", яка була запущена у 2009 році для вивчення реліктового випромінювання.

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Вчені заявили, що знайшли край Всесвіту

Вчені заявили, що знайшли край Всесвіту

futurum.today

Реліктовим же називають "фонове" мікрохвильове випромінювання, що заповнює весь доступний для огляду Всесвіт. Воно також є "відлунням" Великого вибуху.

"Космічний супутник "Планк "показав, що під дією тяжіння зірок і галактик ці промені викривляються, тобто змінюють свою траєкторію. Цей ефект називають гравітаційним лінзуванням", — йдеться у повідомленні.

Учені додають, що таке викривлення навіть більше, ніж вважали раніше. Це і стало аргументом на користь космологічної теорії "закритого" (або "замкнутого") Всесвіту.

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Її прихильники стверджують, що космос не безмежний, натомість є гігантською сферою. Однак, за їхньою версією, за "краєм" Всесвіту опинитися неможливо: якщо і відправитися до нього, то з часом все одно повернешся на місце старту.

Також, свідчить теорія, ця "куля" утворилася у результаті Великого вибуху і коли-небудь вона припинить роздуватися, у такий спосіб запустивши зворотний процес — стиснення. А закінчиться все повним "закриттям" Всесвіту до тієї точки, звідки вона виникла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені зробили приголомшливе відкриття, заявивши що "Земля — не унікальна". На їхню думку, Всесвіт наповнений дуже схожими із Землею і Марсом за своїм складом планетами. Це доводить нове дослідження вчених із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США), які вивчили світло білих карликів.

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Pollak John
Pollak John
этой " новости " уже лет 10 ))
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