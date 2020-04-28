Не 29 квітня 2020 року! У NASA назвали нову дату зближення Землі з гігантським астероїдом

29 квітня до Землі наблизиться астероїд 52768 (OR2 1998), який наступного разу пролетить повз нашу планету 16 квітня 2079 року.

Як повідомляють вчені NASA, цьогоріч астероїд пронесеться на відстані майже 6,2 млн км від Землі. Але вже 2079 року він опиниться в 3,5 рази ближче до нашої планети.

Астероїд пролетить повз Землю Ілюстрація

"2079 року астероїд 1998 OR2 буде в 3,5 рази ближче до Землі, ніж цьогоріч, тому важливо знати його точну орбіту", – попередила фахівчиня обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко Флавіана Вендетті.

Нагадаємо, що за підрахунками вчених, швидкість астероїда OR2 1998 становить приблизно 8,7 км на секунду (31 320 км/год). Розміри космічного тіла від 1,5 до 4,1 км в діаметрі. Астрономи класифікували астероїд, як "потенційно небезпечний".

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано відео польоту й подальшої траєкторії астероїда OR2 1998 навколо Землі.

Також NASA має намір готуватися завдати кінетичного удару по астероїду Didymos B для перевірки можливості запобігання можливим катастрофам в майбутньому.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!