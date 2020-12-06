Названо топ-5 археологічних знахідок осені 2020 року

В Ізраїлі в листопаді 2020 року було знайдено церкву, де Ісус Христос зцілив хвору жінку. А в Болгарії підводні археологи виявили стародавнє поселення віком у 6 тисяч років.

Про ці та інші цікаві знахідки археологів, зроблених восени 2020 року, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Церква, описана в Євангелії

Вчені з Університету Хайфи заявили, що виявили в місті Баніяс в Ізраїлі храм, де відбулося одно з чудес, описаних у Біблії. За життя Ісуса Христа він був відомий як Кесарыя Філіппова. Тут, згідно з Євангеліями від Матвія, Марка і Луки, Спаситель зцілив жінку, яка страждала від кровотеч довгі роки. Вона вилікувалася завдяки дотику до плаща Сина Божого.

Храм, де Ісус зцілив жінку, яка страждала від кровотеч haaretz.com

Палац і звіринець Калігули в Римі

У центрі Рима під офісною будівлею вчені під час розкопок знайшли залишки багатого будинку і звіринця екзотичних тварин, які належали імператору Калігули. Він правив Римською імперією з 37 по 41 рік н.е. Також було виявлено стародавні монети, коштовності, кістки лева, оленів, страусів, залишки фонтанів і уламки білих мармурових сходів, що з'єднували різні рівні саду.

У центрі Рима знайшли залишки палацу і звіринця Калігули Speciale di Roma

500-річна шкатулка інків

На дні озера Тітікака в Південній Америці вчені виявили 500-річну ритуальну кам'яну шкатулку. Всередині знаходилася крихітна статуетка лами, вирізана з раковини молюска, а також циліндр з золотого листа. Тітікака було священним для інків. На берегах озера вони побудували десятки храмів і опускали в воду підношення в якості ритуальних жертв богам.

На дні озера Тітікака виявили 500-річну ритуальну шкатулку dailyscience.be

Місто Київської Русі на Житомирщині

Рибак Сергій Комар з селища Городниця Житомирської області в кінці літа знайшов в піску біля річки скарб: 32 срібні монети часів Володимира Великого і Святополка Окаянного, що належать до 1000-1019 років. Знахідок такого рівня історики не виявляли більше сотні років. Близько місяця вони вивчали місцевість і в результаті відкопали руїни цегляних стін давньоруського городища віком понад 1 тисячу років.

У Житомирській області знайшли 32 срібні монети Київської Русі Facebook / Олександр Алфьоров

6-тисячолітнє поселення в Болгарії

Підводні археологи під час досліджень руїн біля гирла річки Ропотамо, що впадає в Чорне море, знайшли предмети часів мідної доби, що дозволило датувати вік затопленого доісторичного поселення в 6 тисяч років. Воно на 1,5 тисячі років старше за піраміду Хеопса в Єгипті. Рівень Чорного моря в цьому місці тоді був на 5 метрів нижчим, кажуть учені.

Затоплене поселення віком у 6 тисяч років знайшли на дні річки Ропотамо Kalin Dimitrov, via Radio Free Europe

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку 2020 року в Болгарії під час розкопок в Софії було виявлено 8000-літні поховання людей. Знахідка показує, що в селі жили фермери і скотарі.