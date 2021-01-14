Названо терміни, коли на Землі відбудеться різке потепління

Приблизно через 20-30 років на Землі настане переломний момент у підвищенні температури.

Як пише Science Advances, саме тоді на планеті рослини перестануть накопичувати атмосферний вуглець. Такі висновки вчені зробили на підставі 20 років спостережень.

Дослідники пояснили, що за останні кілька десятиліть біосфера поглинала більше вуглецю, ніж вивільняла. Завдяки цьому глобальне потепління на планеті сповільнюється і його наслідки менш виражені.

Однак учені вивчили дані за останні десятиліття та створили модель, яка називається теорією макромолекулярних швидкостей (MacroMolecular Rate Theory). Вона ґрунтується на термодинамічних законах, і ця теорія дала змогу дослідникам побудувати температурні криві для кожного великого біому окремо й Землі загалом.

Автори роботи повідомили, що температурні максимуми поглинання вуглецю – на 18 градусах Цельсія для найпоширеніших рослин із C3-фотосинтезом і 28 градусах для рослин із C4-фотосинтезом.

Це означає, що в багатьох біомах тривале потепління призведе до зниження фотосинтезу, тоді як обсяги CO2, що виділяється під час дихання, зростатимуть експоненціально, порушуючи баланс екосистем. У результаті біоми перетворяться з поглиначів вуглецю в його джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені сказали, що планету до 2100 року чекає повінь, яка може обернутися катастрофою для людства.