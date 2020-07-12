Названо новий метод визначення віку собак у людських роках

Учені з США створили нову методику, яка найбільш точно визначає вік собак у перерахунку на людські роки.

Спосіб засновано на оцінці числа певних міток на ДНК тварин, повідомляє EurekAlert.

Так, традиційно вік собаки переводять у людський, множачи число років тварини на 7, але, як виявилося, цей метод не має сенсу.

У новій роботі біологи спиралися на епігенетичні мітки – молекули, що відповідають за зчитуваність генів. Їхнє число збільшується в міру того, як старіє організм.

З метою дослідження вчені взяли зразки більш 100 псів (в основному в лабрадорів-ретриверів) і вивчили їхні мітки.

За словами біологів, собаки дуже швидко ростуть і дорослішають в свої перші 4 роки життя. А ближче до 5 років у них налічується кількість епігенетичних міток, яке в людей накопичується лише в 50 років.

Потім процес старіння сповільнюється, і у віці 14 років собака відповідає 70-75-річній людині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені озвучили головний спосіб продовження життя.