Названо небезпеку дефіциту вітаміну D в організмі

Анна Паскевич наука 04:52, 29.11.2020

Дефіцит вітаміну D в організмі може призвести до серйозного захворювання – остеомаляції, яке проявляється в недостатній мінералізації кісткової тканини.

Про це заявили вчені з клініки Майо, США, передає Express. За їхніми словами, на ранніх стадіях хвороба може не проявлятися.

Виявити остеомаляцію можна тільки за допомогою рентгена або діагностичних досліджень. До неї схильні люди, які живуть у районах з обмеженим сонячним світлом або дотримуються дієти з низьким вмістом вітаміну D, кажуть вчені.

У результаті хвороба призводить до розм'якшення кісток. Симптомами захворювання є ниючі болі в ногах, стегнах, області тазу, попереку і ребрах, які можуть посилюватися вночі або при натисканні на кістки. Такий біль рідко зникає повністю після відпочинку.

Особливо небезпечна недуга для людей похилого віку, оскільки призводить до остеопорозу і переломів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що вітамін D сприяє розвитку головного мозку дитини, на яку вагітна жінка.

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