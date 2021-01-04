Названо найкращі знімки космосу 2020 року

2020 року було зроблено безліч вражаючих фото космосу.

Серед них – космічний риф, який закарбував телескоп "Хаббл", найдавніший астероїд, детальні знімки Сонця та Юпітера, пише BBC.

"Космічний риф"

У квітні 2020 року на честь 30-річчя телескопа "Хаббл" астрономи опублікували фото галактики Велика Магелланова Хмара, яка є супутницею Чумацького шляху та в якій зароджується нова зірка.

Знімок закарбував гігантську червону туманність NGC 2014 та її синю сусідку поменше – NGC 2020, розташовані на відстані 163 тисяч світлових років від Землі. У центрі NGC 2014 було помічено скупчення яскравих зірок, у 10-20 разів масивніших від Сонця. Кадр назвали "космічний риф" – туманності нагадали вченим підводний світ.

Більший об'єкт – NGC 2014 року, поруч – NGC 2020 NASA / ESA

Уламки найдавнішого астероїда

20 жовтня 2020 року космічний корабель NASA Osiris-Rex наблизився до астероїда Бенну в 321 мільйоні кілометрів від Землі та взяв проби з його поверхні.

Астроїди такого типу є реліквіями епохи зародження Сонячної системи; це бродячі блоки для "будівництва" планет. Очікується, що Osiris-Rex повернеться на Землю в 2023 році: вчені сподіваються, що зразки грунту Бенну допоможуть у створенні системи захисту Землі від астероїдів.

Сонце в деталях

Знімки сонячного телескопа Daniel K Inouye Solar Telescope, опубліковані в січні 2020 року, дозволили розглянути поверхню світила в найдрібніших деталях. Так, на фото помітні кліткоподібні структури розміром зі штат Техас.

За допомогою новітнього телескопа, розташованого на трикілометровому вулкані Халеакала над островом Мауї, Гаваї, вчені сподіваються більш детально вивчити поведінку Сонця, щоб удосконалити прогнозування енергетичних спалахів.

Буря на Юпітері

Космічний зонд NASA Juno 2 червня, наблизившись до Юпітера, зафіксував його закручені хмари. Дані апарату трансформували у відео, що дозволяє розглянути газовий гігант з різних сторін. Червона пляма на зображеннях – велика буря, яка триває вже багато років.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про яскраві астрономічні події 2021 року, які можна буде спостерігати в Україні. Також, як повідомлялося, за допомогою комп'ютерного моделювання вчені з'ясували, що Сонячна система припинить існування через 100 мільярдів років.