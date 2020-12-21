Названо найбільш далекого родича людини серед тварин

Вид переважно морських, багатоклітинних тварин – губки, визнали найбільш далеким родичем людини.

До такого висновку прийшли вчені з Університетського коледжу Лондона, Британія, пише журнал Science Advances. Але дослідники виявили, що у інших морських істот – реброплавів набагато більше спільних рис з людиною, ніж з губками. Наприклад, схожі нервові клітини, м'язи і кишечник.

Однак вчені підкреслили, що не можна вважати реброплавів більш древнім видом через те, що цей вид швидко розвивається. Було запропоновано на комп'ютері змоделювати еволюцію реброплавів та губок.

Дослідники почали з випадкової послідовності ДНК, що представляє якогось загального предка. У підсумку вони отримали два набори видів з різними послідовностями ДНК і зібрали філогенетичні дерева.

В результаті було отримано дві гілки еволюції, де губки були представлені першими, хто відокремився від тварин. У той же час гілка з реброплавами показувала невірні результати, особливо там де вони повинні бути родичами інших тварин. В результаті вчені зробили висновок, що губки – найбільш далекий родич людини.

Нагадаємо, що спільне дослідження вчених показало ознаки існування раніше невідомих вимерлих предків Homo sapiens.

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