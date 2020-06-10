Названо дату повернення астронавтів Маска на Землю

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска, ймовірно, повернеться на Землю з Міжнародної космічної станції в серпні 2020 року.

Про це повідомляє Spaceflight Now із посиланням на заяву офіційних представників NASA. За їхніми словами, космічний корабель досить добре працює на орбіті.

Зазначається, що точна дата повернення американських астронавтів Дагласа Гарлі і Роберт Бенкена залежить від того, як функціонуватиме Crew Dragon і як швидко вони впораються зі своїми завданнями на МКС.

Crew Dragon, ймовірно, повернеться на землю в серпні 2020-го

Також можуть вплинути на ситуацію і погодні умови на місцях приземлення посадкової капсули, зокрема, в Атлантичному океані та Мексиканській затоці.

Водночас в американському космічному агентстві наголосили, що це тестовий політ. Тоді як на 30 серпня цього року вже заплановано запуск повноцінної робочої місії Crew Dragon, яка отримала назву Crew-1. Тому, зазначають у NASA, їм потрібно буде встигнути підготувати до неї космічний шаттл.

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