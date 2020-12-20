Названо чай, який може продовжити життя

Вживання японського зеленого чаю матча з куркумою може сприяти зниженню ризику ряду захворювань і збільшенню тривалості життя.

Як пише Express, цей продукт містить безліч корисних речовин. Так, куркума має протизапальні властивості та є потужним антиоксидантом.

В одній столовій ложці куркуми міститься 26% добової норми марганцю, 16% – заліза, а також вітамін С. Багато віків в Індії ця рослина застосовувалася як приправа і цілющий засіб.

Японський чай матча, у свою чергу, містить особливий вид антиоксидантів – катехіни, які допомагають нейтралізувати вільні радикали і зменшують ушкодження клітин. Вживання такого чаю, зокрема, допомагає захистити печінку і поліпшити роботу мозку.

У цілому, йдеться в матеріалі Express, поєднання куркуми і чаю матча є сильним антиоксидантом, який сприяє зміцненню імунної системи, допомагає знизити ризик важких хронічних захворювань і уповільнити процес старіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники назвали алкогольний напій, який здатен полегшити перебіг хвороби при COVID-19. У ньому знайдено антиоксидант, що знижує тяжкість гострого респіраторного дистрес-синдрому.