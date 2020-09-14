Названо 50 найнебезпечніших об'єктів космічного сміття навколо Землі

Експерти склали список з 50 найнебезпечніших фрагментів космічного сміття на низькій навколоземній орбіті.

Так, вони закликають якомога швидше видалити їх звідти, щоб уникнути катастрофи, пише Forbes.

Як повідомляється, 11 окремих колективів з Європи, США, Росії, Китаю і Японії вивчили тисячі космічних уламків.

Це близько 3 тисяч поламаних супутників, 15 тисяч невеликих, що відслідковуються, фрагментів і 150 тисяч смертоносних космічних уламків, що не відслідковуються.

До перших 20 об'єктів зі списку найнебезпечніших об'єктів належать великі ракетні прискорювачі, запущені в космос СРСР і Росією в 1987-2007 роках. Кожен такий прискорювач важить близько 9 тонн, а висота їхньої орбіти – більше 800 кілометрів. Якщо два таких прискорювачі зіткнуться, це обернеться катастрофою, оскільки кількість сміття подвоїться.

До списку також включили кілька супутників, найнебезпечнішим з яких вважається нині не діючий ENVISAT, запущений 2002 року Європейським космічним агентством. Він важить 7,8 тонни, а висота його орбіти становить 765 кілометрів.

Також небезпечний виведений на орбіту в 2001 році супутник Росії "Метеор 3М" і запущені в 1996 і 2002 року супутники Японії ADEOS I і ADEOS II.

Інша частина списку в основному складається з ракетних прискорювачів і супутників Росії, а також з двох ракетних прискорювачів Японії, одного – Китаю і одного – Франції. В цілому 43 об'єкти зі списку (35 ракетних прискорювачів і вісім супутників) – російського походження.

Експерти сподіваються, що їх доповідь допоможе людям усвідомити величезну небезпеку космічного сміття і що піднята ними тривога змусить уряди і авіакосмічну галузь почати його ліквідацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше масштабні пожежі в США показали на знімках з космосу.

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