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22 листопада • оновлено в 03:15
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Названа причина, чому жінки рідко літають у космос

1.3т
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Жінки рідко літають у космос через особливості менструального циклу.

Про це розповів російський космонавт Сергій Рязанський, передає "Лента".

Він пояснив, що ніхто не буде підганяти запуск ракети або вихід у космос під фазу менструації. При цьому він зазначив, що цикл ніяк не заважає роботі.

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Однак Рязанський наголосив, що у чоловіків більше стабільний гормональний рівень. Крім того, вони мають більш високу стійкість до психологічних і вестибулярних перевантажень, ніж жінки.

Рязанський також розповів, чому в загони космонавтів жінки подають заявки в 200 разів менше, ніж чоловіки. Він вважає, що "дівчатка орієнтовані на сім'ю і стабільність", а хлопчики – на пошуки пригод та подвиги.

При цьому він наголосив, що немає необхідності створювати окрему групу для жінок, оскільки це їх більше принизить.

Жінка-космонавт

Жінка-космонавт

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники NASA почали вести розслідування у справі астронавтки Енн Макклейн, яка отримала доступ до банківського рахунку своєї колишньої дружини Саммер Уорден, перебуваючи на Міжнародній космічній станції.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
космос жінки
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нет смысла просто,женщина и мужчины в космосе долго она будет отвлекать мужчин от работы,я думаю по этому их и не берут ну и плюс конечно месячные,не хватало что бы мужики начали там делить бабенку между собой)))))
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