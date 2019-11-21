Названа причина, чому жінки рідко літають у космос

Жінки рідко літають у космос через особливості менструального циклу.

Про це розповів російський космонавт Сергій Рязанський, передає "Лента".

Він пояснив, що ніхто не буде підганяти запуск ракети або вихід у космос під фазу менструації. При цьому він зазначив, що цикл ніяк не заважає роботі.

Однак Рязанський наголосив, що у чоловіків більше стабільний гормональний рівень. Крім того, вони мають більш високу стійкість до психологічних і вестибулярних перевантажень, ніж жінки.

Рязанський також розповів, чому в загони космонавтів жінки подають заявки в 200 разів менше, ніж чоловіки. Він вважає, що "дівчатка орієнтовані на сім'ю і стабільність", а хлопчики – на пошуки пригод та подвиги.

При цьому він наголосив, що немає необхідності створювати окрему групу для жінок, оскільки це їх більше принизить.

Жінка-космонавт

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники NASA почали вести розслідування у справі астронавтки Енн Макклейн, яка отримала доступ до банківського рахунку своєї колишньої дружини Саммер Уорден, перебуваючи на Міжнародній космічній станції.

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