Наслідки зіткнення двох галактик показали на фото

Астрономи за допомогою телескопа Hubble отримали знімок галактики NGC 34 в сузір'ї Кита, яка утворилася внаслідок зіткнення двох спіральних галактик.

Як повідомляється на сайті обсерваторії Hubble, об'єкт більше нагадує якусь істоту з глибин океану, ніж галактику. Його зовнішні оболонки здаються майже прозорими, засіяними зірками й напівпрозорими "вусиками" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пояснення такої незвичайної форми криється в минулому галактики. Кілька мільйонів років тому на її місці були дві спіральних галактики на шляху до зіткнення. Коли вони зіткнулися, їхні спіральні рукави було зруйновано.

На знімок Hubble потрапив яскравий центр галактики, зіткнення дало поштовх до старту активного зореутворення.

У міру того, як галактики взаємодіятимуть одна з одною і ставатимуть єдиним цілим, NGC 34 стане особливою галактикою, форма якої не схожа на жодну іншу.

Два скупчення злилися й утворили нову галактику spacetelescope.org

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