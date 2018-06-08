Наслідки Чорнобиля: в Україні знайшли радіоактивне молоко

Західні вчені прийшли до висновку, що в деяких регіонах України рівень радіоактивності молока перевищує норму в п'ять разів.

Про відповідні результати дослідження лабораторій в Університеті Ексетера і Українського інституту сільськогосподарської радіології повідомляє Independent.

Фахівці відібрали коров'яче молоко з ферм і будинків у Рівненській області. Проби бралися в тому районі, який знаходиться в 200 км від місця аварії на Чорнобильській АЕС. Як з'ясувалося, в молоці міститься радіоактивний цезій в шестьох з 14 досліджуваних поселеннях.

"За останні 30 років після Чорнобильської катастрофи люди, як і раніше, регулярно піддаються впливу радіоактивного цезію споживаючи молоко, на територіях, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС", - розповіла співавтор дослідження Ірина Лабунська з Ексетерського університету.

Дослідження рівня радіації в молоці independent

Рівень забруднення ґрунту виявився не надто високим, але радіоактивний цезій продовжує накопичуватися в молоці та інших продуктах.

"Жителі цих сіл хронічно піддаються радіоактивності. Це створює небезпеку для здоров'я майже для кожного органу в організмі людини. Особливо це впливає на дітей", - зазначила вона.

Дослідження рівня радіації в молоці independent

За даними вчених, забруднення молока перевищуватиме норму до 2040 року, якщо не вживати ніяких дій. Щоб цю проблему виключити, вони порадили вводити коровам препарат для виведення радіонуклідів Ферроцін. А також удобрювати мінералами картопляні поля і годувати свиней незабрудненим кормом.

"Український уряд ухвалив деякі з цих заходів в минулому, але призупинив у 2009 році. Необхідно провести державний і міжнародний моніторинг, а також допомогу людям, які постраждали від цього випромінювання", - додала Лабунська.

Раніше журналістиOBOZREVATEL розібралися, в яких продуктах залишилися наслідки катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.