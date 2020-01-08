NASA знайшли планету, схожу на Землю

Вчені NASA знайшли планету в зоні населеності, що за розмірами схожа на Землю.

Нова планета під назвою TOI 700 d обертається навколо зірки і на ній можливо є життя, повідомляє пресслужба американського космічного відомства.

Відзначається, що планета обертається з періодом 37 днів навколо червоного карлика TOI 700, від нього отримує 86% енергії, яку Сонце дає Землі.

У NASA також уточнюють, що за 11 місяців спостережень на зірці не виявили спалахів, що підвищує шанси життя на планеті.

Крім TOI 700 d в системі TOI 700 ще дві планети, найближча до зірки – кам'яна планета, має період 10 днів. Середня планета, ймовірно, газова, її період обертання – 16 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в NASA виключили можливість існування так званої "планети-вбивці" Нібіру.

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