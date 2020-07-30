NASA запускає ракету на Марс для пошуку життя: онлайн-трансляція

У четвер, 30 липня, у США відбудеться запуск ракети Atlas V, яка повинна долетіти до Марса в лютому 2021 року.

Старт відбудеться о 14:50 за київським часом з майданчика SLC-41 на мисі Канаверал (Флорида). На борту ракети знаходиться марсохід Perseverance і вертолітний дрон Ingenuity, повідомляє NASA.

Відомо, що на місію Perseverance американським космічним відомство було витрачено понад 2 млрд доларів. Ще близько 300 млн витратять на підтримку марсохода після запуску на Червону планету.

Марсохід Perseverance Aalpha Centauri

Очікується, що марсохід повинен опинитися в районі кратера Джезеро, де знаходиться дельта сухої річки. Машина буде збирати зразки сухих порід і грунту, де вчені сподіваються знайти ознаки давньої форми життя. Марсохід буде збирати зразки, щоб у 2026 році інша місія на Марс змогла доставити космічний матеріал на Землю для вивчення.

Компактний вертолітний дрон Ingenuity буде використаний для розвідки району посадки і першого тесту польотної технології на іншій планеті.

Відзначимо, що в разі перенесення запуску, він може повторюватися аж до 15 серпня. Однак в який би день не був запущений марсохід, прибуде на Червону планету він в точно певну дату: 18 лютого 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Китай успішно відправив у космос свій перший зонд з дослідження Марса "Тяньвень-1".