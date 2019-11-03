Проект США та України: NASA успішно запустило ракету в космос. Вражаюче відео

У США на острові Уоллопс (штат Вірджинія) з космодрому NASA в суботу, 2 листопада, успішно запустили ракету-носій Antares, над розробкою якої працювали також українські фахівці.

"Україна і США реалізували ще один успішний проект у сфері мирного дослідження космосу", – повідомило на сторінці у Facebook Посольство України в США (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що це проект, над яким американські й українські космічні підприємства спільно працюють кілька років.

Пуск Antares КБ "Южное"

Antares створений американською корпорацією "Нортроп Грумман" за участю іноземних партнерів, у тому числі українських.

Головна конструкція першого ступеня, яка виводить ракету на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Южное" і виготовлена ​​на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з українськими компаніями.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4".

Це був заключний етап перед першими льотними випробуваннями третього ступеня "Циклону-4". Ракета буде працювати безпосередньо в космосі та виводити супутники в цільову точку.

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