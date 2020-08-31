NASA показало фото злиття двох галактик: це чекає і Чумацький шлях

Космічний телескоп NASA "Хаббл" зафіксував галактику, утворену в результаті злиття двох інших галактик. Дане космічне явище очікує й нашу галактику, Чумацький шлях, у майбутньому.

Так, спіральна галактика NGC 1614 розташована в сузір'ї Ерідан у Південній півкулі, в 200 мільйонах світлових років від Землі. Фото галактики було опубліковано на сайті обсерваторії.

NGC 1614 було відкрито 1885 року астрономом Льюїсом Свіфтом, США. Вона з'явилася в результаті злиття двох галактик, що надало їй незвичайної форми.

Злиття двох галактик в галактику NGC 1614 spacetelescope.org

Зокрема, галактика менших розмірів, яка влилася до ядра більшої галактики, викинула потік газу. Результатом цього став сплеск зореутворення, який почався в ядрі та поширився на міжзоряний простір.

Астрономи класифікують об'єкт як галактику зі спалахом зореутворення і світлову інфрачервону галактику. Це означає, що NGC 1614 належить до класу одних з найяскравіших об'єктів у Всесвіті. Вона є другою за яскравістю галактикою в межах 250 мільйонів світлових років.

Астрономи вважають, що наша галактика, Чумацький шлях, колись також може зіткнутися з іншою галактикою – Андромеди, яка повільно і неухильно рухається в напрямку Чумацького Шляху. За словами астрономів, це станеться приблизно через 4 мільярди років.

Але незважаючи на те, що галактики рухаються один до одної, вони піддаються впливу таємничої темної матерії, що оточує їх. На щастя, на думку вчених, відстань між деякими зірками настільки велика, що ймовірність їхнього зіткнення дуже мала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені вперше сфотографували таємниче явище: лякався ще Ейнштейн.

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