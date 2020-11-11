NASA показало знімок галактики-"трансформера"

Ученим NASA і Європейського космічного агентства вдалося зафіксувати на фото галактику-"трансформер" LRG-3-817, також відому як SDSS J090122.37+181432.3. Її зображення спотворене ефектами гравітаційного лінзування.

Через це явище на Землі її бачать як довгу дугу, що розташована ліворуч від центрального скупчення галактик. Знімок з'явився на сайті обсерваторії телескопа Hubble.

Як пояснили астрономи, гравітаційне лінзування відбувається, коли між Землею і віддаленим джерелом світла перебуває велика кількість матерії, наприклад скупчення галактик.

Оскільки простір спотворюється масивними об'єктами, світло від віддаленого об'єкта викривлюється, коли рухається до нас, і ми бачимо його спотворене зображення. Цей ефект було вперше передбачено загальною теорією відносності Альберта Ейнштейна.

NASA сфотографувало галактику, яка спотворюється в просторі. Сайт обсерваторії телескопа Hubble

За словами вчених, сильні гравітаційні лінзи дають можливість вивчати властивості далеких галактик, адже Hubble може бачити деталі навіть у межах кількох дуг, що з'являються через гравітаційне лінзування.

"Важливим наслідком цього явища є збільшення, що дає нам змогу спостерігати об'єкти, які в іншому разі були б занадто далеко й занадто тьмяні, щоб їх можна було побачити. Hubble використовує цей ефект збільшення для вивчення об'єктів за межами чутливості його головного дзеркала діаметром 2,4 м, показуючи нам найбільш віддалені галактики, з якими коли-небудь мало справу людство", – зауважили астрономи.

Вони також розповіли, що згадану лінзову галактику виявили під час дослідження Sloan Bright Arcs Survey, під час якого було відкрито одні з найяскравіших гравітаційно-лінзованих галактик із високим червоним зміщенням у нічному небі.

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