NASA показало унікальний знімок зоряного "водоспаду"

Астрономи NASA і Європейського космічного агентства показали унікальний знімок галактики UGCA 193, схожої на водоспад із зірок.

Його оприлюднили на сайті обсерваторії космічного телескопа Hubble. Учені зазначили, що зафіксована на фото галактика розташована в сузір'ї Секстанта. Вона складається з безлічі молодих зірок, а особливо велике їх скупчення – в її нижній частині. Саме ці зірки створюють блакитний серпанок, що вражає, і візуальний ефект "водоспаду".

"Синій колір UGCA 193 вказує на те, що зірки, які ми бачимо, гарячі. Причому температура деяких із них ушестеро перевищує температуру нашого Сонця. Ми знаємо, що більш холодні зірки здаються нашим очам більш червоними, а більш гарячі зірки здаються більш синіми", – пояснили астрономи.

"Оскільки маса й температура поверхні зірки і, відповідно, її колір пов'язані, більш важкі зірки можуть "горіти" за більш високих температур, що призводить до синього світіння на їхній поверхні", – додали вчені.

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