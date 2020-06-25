NASA показало унікальне відео Сонця, яке знімали 10 років

Група супроводу обсерваторії SDO, яка 10 років безперервно спостерігає за Сонцем, випустила з нагоди ювілею відео з найзначнішими моментами життя світила за цей час.

Як повідомив Telegram-канал Rigs & Moons, ролик склали зі знімків, зроблених SDO в період с 2 червня 2010 року по 1 червня 2020 року. Кожна година життя Сонця представлена одним знімком (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Таймлапс демонструє більшу частину минулого 24 циклу сонячної активності. Можна побачити найбільш потужні спалахи, викиди речовини, великі групи плям.

Пік активності зірки був пройдений в 2014 році, після чого вона пішла на спад.

Також в кадр потрапили транзити Місяця, Венери і Меркурія по сонячному диску.

Рухаючись на орбіті навколо Землі, SDO зібрала 425 мільйонів зображень Сонця з високою роздільною здатністю, накопичивши 20 мільйонів гігабайт даних.

Місія SDO відзначила ювілей роликом про життя Сонця (Telegram-канал Rigs & Moons)

Як повідомляв OBOZREVATEL, NASA показало незвичайне відео Сонця, зняте в ультрафіолетовому діапазоні.