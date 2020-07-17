Фахівці Європейського космічного агентства і NASA опублікували перші знімки Сонця крупним планом.

Як повідомляється на сайті NASA, кадри були отримані під час космічної місії Solar Orbiter. Він здійснив перший близький прохід повз Сонця в середині липня на відстані в 77 млн кілометрів.

На знімках, отриманих інструментом EUI в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні хвиль, вчені виявили так звані "багаття" (campfires) – численні невеликі спалахи. Вони можуть бути в мільйони разів менші, ніж звичайні сонячні спалахи.

NASA показало найдетальніші в історії фото Сонця nasa.gov

NASA показало найдетальніші в історії фото Сонця nasa.gov

Особливість отриманих зображень в тому, що від них не очікували жодних відкриттів. Вони були зроблені, скоріше, для перевірки роботи апаратури.

NASA показало найдетальніші в історії фото Сонця nasa.gov

NASA показало найдетальніші в історії фото Сонця nasa.gov

NASA показало найдетальніші в історії фото Сонця nasa.gov

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано відео польоту і подальшої траєкторії астероїда OR2 1998 навколо Землі.

Також NASA має намір готуватися нанести кінетичний удар по астероїду Didymos B для перевірки можливості запобігання можливих катастроф в майбутньому.