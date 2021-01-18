NASA показало фото "загубленої галактики"

У мережі з'явилося барвисте фото галактики NGC 4535, розташованої в сузір'ї Діви, приблизно за 50 мільйонів світлових років від Землі.

Знімок опублікували NASA і Європейське космічне агентство на сайті телескопа Hubble. Астрономи зазначили, що, незважаючи на неймовірну якість отриманого зображення, насправді галактика має туманний, дещо примарний вигляд, якщо спостерігати її у менший телескоп.

Саме тому астроном-любитель Леланд Коупленд ще в 1950-х роках ХХ століття назвав NGC 4535 "загубленою галактикою". Вчені пояснили, що яскраві кольори на фото – це не просто красиве явище, а й доказ наявності величезної кількості зірок в цьому спіральному утворенні з перемичкою.

Фото "загубленої галактики". esahubble.org

Так, яскраві блакитні кольори, розміщені серед довгих спіральних рукавів NGC 4535, вказують на присутність великої кількості молодших і гарячих зірок. А жовті опуклості в центральній області – це скупчення старіших і холодних світил.

У NASA уточнили, що зазначена галактика була вивчена в межах дослідження, метою якого є прояснення зв'язків між хмарами холодного газу, зореутворенням, загальною формою та іншими властивостями галактик.

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