NASA назвало місії, які вивчать таємниці Всесвіту

Олексій Тітофф наука 23:44, 11.01.2021 Оновлено: 23:47, 11.01.2021

Космічне відомство США NASA вибрало місії, які займуться вивченням секретів Всесвіту за програмою Pioneers.

Як повідомляє пресслужба, всього запустять чотири проєкти: Aspera, Pandora, StarBurst і PUEO.

Aspera – невеликий супутник, який буде вивчати еволюцію галактик. Космічний апарат вестиме спостереження в ультрафіолетовому діапазоні за гарячим міжгалактичним газом.

Місія Pandora передбачає створення супутника формату SmallSat, що націлений на вивчення 20 зірок і 39 екзопланет, що обертаються навколо них у видимому та інфрачервоному діапазонах.

Проєкт StarBurst передбачає будівництво космічного апарата, що визначатиме високоенергетичне гамма-випромінювання, котре породжується злиттям нейтронних зірок.

Місія PUEO – це політ на повітряній кулі, призначений для запуску з Антарктиди, який виявлятиме сигнали від нейтрино надвисоких енергій. Такі частинки містять цінні ключі до розгадки астрофізичних процесів найвищих енергій, включно зі створенням чорних дір і злиттям нейтронних зірок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у NASA озвучили завдання, які поставлять перед астронавтами під час експедиції на Місяць.

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