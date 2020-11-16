NASA і SpaceX запустили перший регулярний маршрут у космос. Відео

NASA спільно з компанією SpaceX Ілона Маска успішно запустили на міжнародну космічну станцію ракету-носія Falcon 9, з'єднану з кораблем Crew Dragon.

Це відбулося приблизно о 02:37 за київським часом у понеділок, 16 листопада, йдеться у повідомленні аерокосмічної станції в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Запуск здійснювався із майданчика LC-39A космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида. Передбачається, що ракета відправить до МКС пілотований космічний корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами NASA.

Запуск Falcon 9 NASA

Зокрема, на борту перебувають троє американців – Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер, а також астронавт із Японії Соїчею Ногучі. Їхня місія триватиме пів року.

Нова команда має приєднатися до астронавтки NASA Кетлін Рубінс і російських – Сергія Рижикова й Сергія Кудь-Свєрчкова, які вже на МКС.

Додамо, що через дев’ять хвилин після старту перша ступінь ракети Falcon 9 повернулася на Землю, приземлившись на платформу в Атлантичному океані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна підписала угоду з американським космічним відомством NASA про дослідження Місяця, Марсу, комет та астероїдів у мирних цілях. Програма називається "Артеміда" (Artemis) і до неї, крім України, приєдналися вже сім країн.