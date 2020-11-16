NASA і SpaceX запустили перший регулярний маршрут у космос. Відео

NASA спільно з компанією SpaceX Ілона Маска успішно запустили на міжнародну космічну станцію ракету-носія Falcon 9, з'єднану з кораблем Crew Dragon.

Це відбулося приблизно о 02:37 за київським часом у понеділок, 16 листопада, йдеться у повідомленні аерокосмічної станції в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Запуск здійснювався із майданчика LC-39A космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида. Передбачається, що ракета відправить до МКС пілотований космічний корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами NASA.

Зокрема, на борту перебувають троє американців – Майкл Гопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Вокер, а також астронавт із Японії Соїчею Ногучі. Їхня місія триватиме пів року.

Нова команда має приєднатися до астронавтки NASA Кетлін Рубінс і російських – Сергія Рижикова й Сергія Кудь-Свєрчкова, які вже на МКС.

Додамо, що через дев’ять хвилин після старту перша ступінь ракети Falcon 9 повернулася на Землю, приземлившись на платформу в Атлантичному океані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна підписала угоду з американським космічним відомством NASA про дослідження Місяця, Марсу, комет та астероїдів у мирних цілях. Програма називається "Артеміда" (Artemis) і до неї, крім України, приєдналися вже сім країн.