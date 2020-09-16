Народжені восени діти схильні до астми і алергії – вчені

Вчені виявили, що немовлята, народжені восени, частіше страждають від харчової алергії, астми та сінної лихоманки.

Про це повідомляє Daily Mail. Так, на думку дослідників, більшість алергій починається в ранньому дитинстві, коли алергени проходять через суху або потріскану шкіру, викликаючи ланцюгову реакцію алергічного захворювання, відомого як "атопічний марш".

"Ми подивилися на кожну дитину, яку лікували в нашій клініці, і ті, хто народився восени, з набагато більшою ймовірністю зазнали всіх станів, пов'язаних з (алергією)", – розповіла дослідник доктор Джессіка Хуей з клініки "Національне єврейське здоров'я" в Денвері, штат Колорадо.

Крім того, як пояснюють вчені, екзема може викликати свербіж, почервоніння, робить шкіру сухою і потрісканою. І в дітей, які страждають від цього захворювання, часто на шкірі підвищено рівень шкідливих бактерій, таких як, зокрема, золотистий стафілокок, що знижує здатність утримувати алергени або хвороботворні патогени.

На даний момент проводяться випробування, щоб визначити, що послаблює шкірний бар'єр у немовлят, народжених восени. "Ми думаємо, що якщо ми зможемо втрутитися в дуже ранньому віці, навіть одразу після того, як дитина вийде з утроби, то це може стати потенційним способом спробувати зупинити розвиток атопічного маршу", – каже доктор Хуей.

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