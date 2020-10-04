Найвідоміші метеорити, які впали на Землю: Гоба, Челябінський, Тунгуський та інші

Найбільший з відомих історії метеоритів – Гоба – було знайдено 1920 року в Намібії. Його вага при падінні становила близько 90 тонн.

У цілому ж, за приблизними підрахунками вчених, на нашу планету падають близько 2 тисяч тонн метеоритів на рік. Про найвідоміші випадки в історії читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Гоба, Намібія

Діаметр метеорита – близько 3 метрів, а вага при падінні становила близько 90 тонн. Він упав приблизно 80 тисяч років тому. У 1920 році метеорит виявив власник ферми Гоба-Уест, орючи одне зі своїх полів.

На честь ферми знахідка й отримала свою назву. Гоба є металевим тілом, що на 84% складається з заліза і на 16% – з нікелю з невеликою домішкою кобальту; він вважається найбільшим самородком заліза, знайденим на Землі.

У 1955 році оголошений національним пам'ятником. На даний момент Гоба важить близько 60 тонн: його маса зменшилася через ерозію, наукові дослідження і вандалізм.

Метеорит Гоба важить близько 60 тонн Wikipedia

Allan Hills 84001 (АLH84001), Антарктида

Один з найвідоміших марсіанських метеоритів, знайдених на Землі, було знайдено 27 грудня 1984 року в горах Алан Хіллс в Антарктиді.

Імовірно, вік АLH84001 становить від 3,9 до 4,5 мільярдів років. Він упав на Землю близько 13 тисяч років тому, його вага – 1,93 кг.

За однією з гіпотез, метеорит відколовся від поверхні Марса при зіткненні планети з великим космічним тілом. У 1996 році Allan Hills 84001 прославився на весь світ після того, як вчені NASA заявили про виявлення в складі метеорита скам'янілих мікроскопічних структур, які можуть бути скам'янілими слідами бактерій.

Метеорит Allan Hills 84001 було знайдено в 1984 році в горах Алан Хіллс в Антарктиді Wikipedia

Тунгуський метеорит, Росія

Один з найвідоміших в історії метеоритів впав на Землю в 1908 році, вибухнувши на висоті 5-7 кілометрів, в районі річки Підкам'яна Тунгуска в Східному Сибіру.

Вибух потужністю в 40-50 мегатонн повалив дерева на території 2150 квадратних кілометрів і вибив шибки в будинках в радіусі кількасот кілометрів від епіцентру. Ще кілька ночей після падіння метеорита на території від Атлантики до центрального Сибіру спостерігалося сильне світіння неба і хмар, крім того, катаклізм завершився потужною п'ятигодинною магнітною бурею.

Озеро Чеко, яке, на думку вчених, може бути кратером від падіння частини Тунгуського метеорита tunguska.ru

Альєнде, Мексика

Найбільший знайдений на Землі вуглистий метеорит вважається найбільш вивченим метеоритом. Він впав у Мексиці, в місті Чіуауа, о 1:05 ночі 8 лютого 1969 року.

Жителі міста прокинулися від шуму і яскравого спалаху, що виникли в результаті падіння п'ятитонного космічного тіла. 2-3 тонни осколків розсипалися на десятки кілометрів. За підрахунками вчених, вік кальцієво-алюмінієвих включень в складі метеорита сягає 4,6 мільярда років – більше, ніж вік планет Сонячної системи.

Альєнде – найбільший знайдений на Землі вуглистий метеорит Wikipedia

Челябінський метеорит

Челябінський метеорит, за оцінками вчених NASA, є найбільшим з усіх, які падали на нашу планету після Тунгуського метеорита. Він вибухнув у небі над Челябінськом 15 лютого 2013 року на висоті 23 км, потужність вибуху, за оцінками NASA, склала від 300 до 500 кілотонн, що приблизно в 20 разів потужніше вибуху в Хіросімі.

До вибуху вага Челябінського метеорита становила близько 13 тисяч тонн, діаметр – 19,8 метра. Після вибуху він розлетівся на тисячі осколків, найбільші з них було піднято в жовтні 2013 року з дна озера Чебаркуль в Челябінській області.

У момент вибуху Челябінський метеорит розлетівся на тисячі осколків proftur74.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше альпініст назвав найбільш імовірну версію таємничої загибелі групи Дятлова.