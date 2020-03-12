Найпотужніша зброя СРСР: чим Москва лякала весь світ

Друга світова війна, гонка озброєнь спонукали владу СРСР до винаходу нових, вдосконалених методів ведення бойових дій.

Так, за час свого існування Радянський Союз встиг випустити безліч різних видів зброї, завдяки чому прагнув завоювати статус наддержави і тримати в страху суперників на міжнародній арені. Про найпотужнішу радянську зброю читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

РПГ-7

Гранатомет РПГ-7В wikipedia.org

Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 був створений 1961 року для ураження танків та іншої бронетехніки. Завдяки своїй дешевизні РПГ-7 став застосовуватися в локальних конфліктах по всьому світу. На сьогоднішній день він застарів, але продовжує перебувати на озброєнні у більш ніж 50 країн, а також безлічі незаконних злочинних угруповань.

Т-34

Танк Т-34 1941 року випуску в бронетанковому музеї в Кубинці, Московська область, Росія wikipedia.org

Т-34 багато хто називає найкращим середнім танком Другої світової війни. Так це чи ні, але Т-34 однозначно був тоді і в повоєнний час наймасовішим танком.

Він був створений 1940 року і на сьогодні є одним з найбільш впізнаваних символів Другої світової. Хоча на озброєнні військ Гітлера був більш потужний, важкий танк "Тигр".

Автомат Калашникова

АК-47 wikipedia.org

Автомат Калашникова АК-47 був улюбленою зброєю повстанців, партизан і терористів часів холодної війни. Примітно, що прототипом АК-47 був німецький автомат Stg-44. Простота і дешевизна автомата Калашникова ідеально підходила для заснованої на призові радянської армії і слабо підготовлених армій третього світу. АК-47 відрізняється низькою точністю і купчастістю, але за кількістю жертв є одним з найбільш смертоносних видів зброї.

"Катюша"

Пам'ятник "Катюша". Росія, Пенза, 1982 рік wikipedia.org

Терміново розгорнути серійне виробництво реактивної системи залпового вогню "Катюша" СРСР вирішив за кілька годин до вторгнення Гітлера в 1941 році. "Катюша" дійсно виявилася для німців несподіванкою: 4,35 тонни вибухівки за 7-10 секунд спустошували площу у 4 гектари. Навіть якщо реактивні снаряди "Катюші" падали неточно, солдати Гітлера, що залишалися в живих, були надто приголомшеними, щоб чинити опір.

МіГ-15

Винищувач МіГ-15 wikipedia.org

Радянський винищувач МіГ-15, розроблений в кінці 1940-х років, став наймасовішим реактивним літаком в бойовій авіації. Він також став одним з основних (поряд з американським F-86) винищувачів Корейської війни 1950-1953 років. Крім того, МіГ-15 застосовувався в арабо-ізраїльських війнах і в інших менш значних конфліктах по всьому світу. Причому понад півтисячі одиниць МіГ-15 випустив в 1950-1954 роки Харківський авіазавод.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про таємну зброю СРСР часів "холодної війни": що про неї відомо.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!