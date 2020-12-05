Найглибший знімок Всесвіту показали на відео

Вікторія Довгань наука 05:39, 5.12.2020

У мережі опублікували ролик, на якому відтворюється найглибший знімок доступної для людського ока частини Всесвіту.

Відео було опубліковано на Telegram-каналі Naked Space. Відзначається, що унікальні кадри вдалося зафіксувати за допомогою телескопа Hubble (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У міру наближення зображення в лінзі телескопа створюється відчуття руху в трубі крізь сузір'я. В кінці ролика в кадрі з'являється величезне скупчення мерехтливих зірок і галактик різних кольорів.

Телескоп Hubble зняв, як виглядає Всесвіт за межами Чумацького шляху.
Скриншот відео
Найглибше фото видимої частини Всесвіту.
Скриншот відео

Нагадаємо, раніше астрономи зафіксували на фото унікальний процес "воскресіння" зірки – злиття двох білих карликів, які окремо вже були нездатні до термоядерних процесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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