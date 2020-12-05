Найглибший знімок Всесвіту показали на відео
У мережі опублікували ролик, на якому відтворюється найглибший знімок доступної для людського ока частини Всесвіту.
Відео було опубліковано на Telegram-каналі Naked Space. Відзначається, що унікальні кадри вдалося зафіксувати за допомогою телескопа Hubble (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
У міру наближення зображення в лінзі телескопа створюється відчуття руху в трубі крізь сузір'я. В кінці ролика в кадрі з'являється величезне скупчення мерехтливих зірок і галактик різних кольорів.
Нагадаємо, раніше астрономи зафіксували на фото унікальний процес "воскресіння" зірки – злиття двох білих карликів, які окремо вже були нездатні до термоядерних процесів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
NASA і Європейське космічне агентство сфотографували втягування галактики NGC 2799 в центр сусідньої NGC 2798.
Також телескоп NASA Hubble виявив галактику NGC 1614, яка з'явилася завдяки злиттю двох інших. У майбутньому наш Чумацький шлях точно так само зіллється з галактикою Андромеди.
Ще одне недавнє відкриття вчених – галактика-"трансформер" LRG-3-817.