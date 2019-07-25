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"Найбільший "стрибок": зореліт SpaceX Ілона Маска потрапив у НП у США. Відео

8.1т Читати матеріал російською

У середу, 24 липня, на полігоні Бока-Чика-Біч у Техасі (США) американська компанія SpaceX відомого підприємця Ілона Маска запускала випробувальну ракету Starhopper для свого найбільшого "стрибка", але в цей час вона загорілася.

Корабель перервав політ всього за декілька секунд до спроби, написав Space.com.

Starhopper, прототип програми SpaceX Starship, протягом приблизно 3 секунд запалював двигун Raptor, але не злетів.

Starhopper

Starhopper

SpaceX/Space.com

Замість того, щоб "стрибнути" на майже 65 футів (20 метрів), як планувалося, ракета вивергнула полум'я і дим, а потім відключилася.

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Видання "РИА новости" з посиланням на Mirror написало, що ступінь пошкодження корабля оцінюється як незначна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ракета компанії підприємця Ілона Маска SpaceX Falcon Heavy, яка була успішно запущена в космос 11 квітня, втратила центральну щабель після приземлення на платформу в океані.

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Особа
Ілон Маск
Місце
США
Тег
SpaceX
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Юг Руси
Юг Руси
Надо было на Укроине двигатель покупать ))))
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Nelson Connie
Nelson Connie
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
А на Луне были?)))
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