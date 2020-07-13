Над Україною пронеслася яскрава комета. Вражаючі фото світила

У нічному небі над Україною неозброєним оком можна побачити комету C/2020 F3 (NEOWISE). Її вже встигли сфотографувати над кількома містами країни.

Комету C/2020 F3 виявили недавно – 27 березня 2020 року за допомогою телескопа NEOWISE (The Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), який і дав їй друге ім'я. Уже кілька днів її можна спостерігати в нічному небі неозброєним поглядом, через що соціальні мережі поповнюються знімками космічного тіла.

Фотографи встигли зафіксувати явище над Києвом, Харковом, Запоріжжям та Миколаєвом. Водночас комету можна буде спостерігати приблизно до серпня. Навіть більше, до 20 липня її видимість буде поліпшуватися, досягнувши свого піку в ніч із 20 на 21 липня, коли комета увійде в сузір'я Великої Ведмедиці. Зараз же її найкраще видно приблизно після 2:30 ночі і до світанку.

23 липня комета пройде на мінімальній відстані від Землі і завдяки цьому вчені зможуть вивчити її структуру. За розрахунками, наступного разу комета повернеться в Сонячну систему через 6800 років.

Комета C/2020 F3 над Запоріжжям Facebook Олександр Позняков

Комета C/2020 F3 над Харковом Instagram Павло Пархоменко

Комета C/2020 F3 над Харковом Instagram Павло Пархоменко

Комета C/2020 F3 над Харковом Instagram Павло Пархоменко

Комета C/2020 F3 над Миколаєвом Facebook Денис Сисин

Комета C/2020 F3 над Миколаєвом Facebook Денис Сисин

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