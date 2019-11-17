Над Україною пролетить яскравий зорепад: коли і де дивитися

У неділю, 17 листопада, українці зможуть побачити таке явище, як зорепад Леоніди.

У цей день зоряний дощ або ж метеоритний потік досягне свого піку. Про це повідомляє 24 канал.

Свою назву зорепад отримав через те, що його радіант, з якої вилітають метеори, знаходиться в сузір'ї Лева. Саме в цій точці на небі і можна побачити метеоритний дощ.

pixabay.com Зорепад Леоніди

Середня інтенсивність зорепаду – 10-15 метеорів на годину. За умови чистого неба зоряний дощ можна побачити неозброєним оком.

Зорепад Леоніди зазвичай відбувається в середині листопада. Він формується в разі зустрічі Землі з особливо щільним метеорних потіком. Частинки пилу з комети 55Р/Темпеля-Туттля, яка є засновницею зорепаду Леоніди, потрапляють в атмосферу Землі зі швидкістю 159 000 миль на годину. Через це зорепад вважається найшвидшим з усіх існуючих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше житель Землі випадково зняв зіткнення метеора з Юпітером. Опубліковано видовищне відео.

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