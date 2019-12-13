Над Україною пролетить один із найпотужніших зорепадів: коли і де дивитися

В ніч з 13 на 14 грудня українці зможуть побачити один з найкрасивіших і найпотужніших зорепадів – метеорний потік Гемініди.

Як повідомляє Гісметео з посиланням на AccuWeather, зорепад Гемініди в 2019 році може принести до 150 метеорів на годину. Правда, спостереженням може перешкодити яскравий Місяць.

Метеорний потік Гемініди КП

Свою назву зорепад отримав завдяки тому, що розташований в сузір'ї Близнюків. А на латинському "Близнюки" – Gemini.

Зорепад Гемініди – наслідок проходу нашої планети через слід, який залишає за собою навколоземний астероїд Фаетон. Шматочки астероїда згорають при вході в атмосферу Землі і залишають в небі яскраві сліди білого, жовтого, синього, червоного і зеленого кольорів.

Метеорний потік Гемініди AccuWeather

Найкраще спостерігати за зорепадом після опівночі. Однак шансів розгледіти всю красу Гемініди в великих містах практично немає. Рекомендується від'їхати на 30-40 км від населеного пункту.

Втім, спостерігати за зорепадом можна буде і онлайн – завдяки віртуальному телескопу.

Метеорний потік Гемініди AccuWeather

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше житель Землі випадково зняв зіткнення метеора з Юпітером. Опубліковано видовищне відео.

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