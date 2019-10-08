Над Україною пролетить найкрасивіший зорепад: де і коли дивитися

В ніч з 8 на 9 жовтня в Україні зможуть спостерігати один з найкрасивіших зорепадів на рік - це буде пік метеорного потоку Драконіди.

Що це таке і де подивитися онлайн читайте на OBOZREVATEL.

Що таке зорепад Драконіди-2019

Щороку в жовтні Земля проходить крізь шлейф часток комети Джакобини-Ціннера. У цей час інтенсивність метеоритного дощу не надто висока. Так що на небі можна встигнути помітити спалахи оранжевого або жовтого світла.

Зорепад Драконіди - не найяскравіший, але вважається одним з найбільш видовищних у році.

Де дивитися зорепад Драконіди-2019

Вважається, що ідеальний час для спостережень наступає після 22.00. Орієнтуватися краще на північно-західну частину неба, в районі сузір'я Дракона. Також рекомендується вибрати місце подалі від міських вогнів, щоб насолодитися видовищем в повній мірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні пройшов головний зорепад літа-2019 - Персеїди. Тоді ми публікували фото і відео цього явища.

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