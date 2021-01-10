Над Арктикою закрилася рекордна озонова діра

Юрій Сергієнко наука 04:11, 10.01.2021

Над Арктикою наприкінці грудня 2020 року повністю закрилася рекордна озонова діра.

Як повідомляється на сайті Всесвітньої метеорологічної організації, вона була найдовшою, а також однією з найбільших і найглибших за 40 років.

Озонова діра.
wmo.int

До максимальних розмірів – 24,8 млн кв. км – діра виросла 20 вересня. Вона виникла через постійну присутність в атмосфері речовин, які руйнують озоновий шар, а зростанню сприяв сильний полярний вихор і дуже низькі температури в стратосфері.

Озонова діра представляє собою виснаження озонового шару, який стримує ультрафіолетове випромінювання. Збільшення останнього здатне завдати шкоди людям і тваринам, а також призводить до нагрівання Світового океану і зростання смертності серед морських істот і рослин.

У вересні озонова діра зросла до 24,8 млн кв. км.
wmo.int

У 1985 році був розроблений Монреальський протокол щодо захисту озонового шару Землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні 2020 роки над Арктикою раптово затягнулася найбільша озонова діра.

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